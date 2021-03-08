Под дачей Зеленского устроили акцию в поддержку Стерненко и Антоненко

"8 марта мы едем напомнить об этом Президенту к нему на государственную дачу. Потому что справедливость для Стерненко - справедливость для всех".

В Киеве началась акция в поддержку осужденного по делу о похищении человека активиста Сергея Стерненко. Ее участники собрались возле дачи президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

По состоянию на 17:15 активисты стояли у забора дачи, сообщил корреспондент LB.ua . Участники съезжались собственным или общественным транспортом, также был объявлен сбор возле станции метро "Выдубичи".

Организаторами выступили активисты, поддерживающие Стерненко и подозреваемого в причастности к убийству Павла Шеремета Андрея Антоненко, говорится на странице события "Молчание держит за решеткой" в Facebook.

"И хотя Зеленский и его окружение сами признают, что наша судебная система доказала свою непригодность, они не делают ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в тюрьму. 8 марта мы едем напомнить об этом Президенту к нему на государственную дачу. Потому что справедливость для Стерненко - справедливость для всех", - отметили активисты.

Напомним, что 23 февраля Приморский суд Одессы признал Стерненко и его соратника Руслана Демчука виновными в похищении человека и приговорил обоих к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества. Стерненко считает дело политически мотивированным.

Речь идет о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще не полученного депутатского мандата.

Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до сих пор.

Приговор вызвал массовые протесты в разных городах. В Киеве во время акции под ОПУ в день приговора произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Несколько полицейских получили ожоги глаз. Также от слезоточивого газа пострадали некоторые протестующие.

На фоне общественного резонанса из-за приговора прокурор Одесской области Сергей Костенко дал брифинг по делу против Стерненко. Он заявил, что совокупность доказательств позволила прокуратуре занимать позицию относительно наличия преступления и причастности к нему Стерненко и Демчука.

Он также отметил, что, по мнению прокуратуры, целью преступления была не материальная выгода (потерпевший утверждал, что у него забрали 300 гривен), а "попытки заставить его прекратить общественную деятельность и сложить депутатские полномочия".

В первую субботу после приговора под Офисом президента собрался еще один митинг в поддержку Стерненко и Антоненко. Его участники маршем двинулись в Офис генерального прокурора.