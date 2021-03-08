В Швейцарии более половины участников референдума проголосовали за запрет одежды, закрывающей лицо

Единства по этому вопросу нет даже в мусульманской общине.

Фото: Swissinfo
В Швейцарии обнародовали официальные результаты референдума относительно запрета закрытого лица на публике, включая ношение никаба - одежды мусульманских женщин. "За" запрет высказался 51%, против - 48,8%.

Швейцарцы 18 из 26 кантонов выступили против ношения балаклав и платков, но больше всего это связывают именно с одеждой мусульманок, пишет Swissinfo. Предложение о запрете вносила правая Швейцарская народная партия, отметила "BBC Украина".

"Сегодняшнее решение открывает старые раны, еще больше расширяет принцип правового неравенства и направляет четкий сигнал об отторжении мусульманского меньшинства", - говорится в заявлении Центрального совета мусульман, который также добавляет, что будет обжаловать это решение в суде.

При этом единства по этому вопросу не было даже в самой мусульманской общине, часть которой выступает за равенство мужчин и женщин, в том числе и в принципах одежды.

Председатель комитета по референдуму и депутат от Швейцарской народной партии Вальтер Вобманн назвал закрытое лицо у мусульман "символом крайнего политического ислама, который приобретает все большую популярность в Европе и которому не место в Швейцарии".

"У нас в Швейцарии есть традиция показывать свое лицо. Это признак наших основных свобод", - сказал он.

Правительство Швейцарии выступало против этого запрета, отмечая, что государство не должно диктовать, что одевать женщинам. Некоторые политсилы также считают, что подобные вещи должны решаться на уровне кантонов, а не всей страны.

Результат референдума еще не значит, что людям все же полностью запретят закрывать одеждой лица, тем более речь не идет о запрете на ношение масок во время пандемии. Как отмечает The Hindu, вероятный запрет может распространиться на сокрытие лица в таких публичных местах, как рестораны, спортивные стадионы, общественный транспорт и улицы. У власти есть два года на то, чтобы привести законодательство в соответствие с референдумом.

При этом два швейцарских кантона на местном уровне еще до референдума запретили одежду, закрывающую лицо.

Мусульманами являются около 5% швейцарцев, общее количество населения в стране - 8 600 000.

Референдумы в стране проводят довольно часто - граждан приглашают высказать свое мнение по поводу государственных вопросов как на национальном, так и на региональном уровне.

Напомним, что запрет на сокрытие лица одеждой действует в несколько европейских странах, в частности, Нидерландах с 2019 года. Франция запретила это еще в 2011 году.

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