В Киеве начинается Марш женщин, параллельно проходит акция "Операция по спасению феминисток"

В Киеве начался Марш женщин, который в этом году посвящен привлечению внимания к негативным для женщин последствиям пандемии.

На сайте организаторов отмечается, что участники марша требуют "ратификации Стамбульской конвенции, прекращения урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу, обеспечение доступа ко всем медицинским и профессиональным услугам, открытие государственных шелтеров в разных регионах для пострадавших от домашнего насилия, увеличение социальной помощи матерям и поддержки детей с инвалидностью, справедливого расследования случаев насилия со стороны ультраправых организаций и создание безопасных условий для работы женщин, задействованных в сферах с высоким риском заражения коронавирусом".

Подчеркивается, что уровень домашнего насилия стремительно вырос в условиях карантина, а невозможность изолироваться от агрессора еще больше усложняет ситуацию.

"Мы до сих пор ждем ратификации Стамбульской конвенции, обещанной президентом после набирания 25 000 голосов под петицией", - отмечали организаторы.

Параллельно с этим мероприятием началась акция ОО "Традиции и порядок", организаторы которой заявляли, что "в ходе мероприятия будут работать мобильные пункты сватовства феминисток".

Люди с символикой этой организации и раньше проводили параллельные мероприятия с "Маршем женщин". В 2019 году сторонники "традиционных ценностей" во время марша кричали, что "Феминизм разрушает украинские семьи", "Бог. Родина. Патриархат». Присутствующие принесли с собой флаги, в частности с символикой движения "Традиция и порядок".

В прошлом году одновременно с Маршем женщин на Михайловской площади состоялась акция "Женщины против абортов". На ней присутствовали участники организаций "Традиция и порядок", "Христианский фронт", а также представители "Правого сектора". Они призвали полностью запретить аборты в Украине.