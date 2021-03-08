В Киеве начинается Марш женщин, параллельно проходит акция "Операция по спасению феминисток"

Участницы марша подчеркивают важность ратификации Стамбульской конвенции.

В Киеве начался Марш женщин, который в этом году посвящен привлечению внимания к негативным для женщин последствиям пандемии.

На сайте организаторов отмечается, что участники марша требуют "ратификации Стамбульской конвенции, прекращения урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу, обеспечение доступа ко всем медицинским и профессиональным услугам, открытие государственных шелтеров в разных регионах для пострадавших от домашнего насилия, увеличение социальной помощи матерям и поддержки детей с инвалидностью, справедливого расследования случаев насилия со стороны ультраправых организаций и создание безопасных условий для работы женщин, задействованных в сферах с высоким риском заражения коронавирусом".

Подчеркивается, что уровень домашнего насилия стремительно вырос в условиях карантина, а невозможность изолироваться от агрессора еще больше усложняет ситуацию.

"Мы до сих пор ждем ратификации Стамбульской конвенции, обещанной президентом после набирания 25 000 голосов под петицией", - отмечали организаторы.

Параллельно с этим мероприятием началась акция ОО "Традиции и порядок", организаторы которой заявляли, что "в ходе мероприятия будут работать мобильные пункты сватовства феминисток".

Люди с символикой этой организации и раньше проводили параллельные мероприятия с "Маршем женщин". В 2019 году сторонники "традиционных ценностей" во время марша кричали, что "Феминизм разрушает украинские семьи", "Бог. Родина. Патриархат». Присутствующие принесли с собой флаги, в частности с символикой движения "Традиция и порядок".

В прошлом году одновременно с Маршем женщин на Михайловской площади состоялась акция "Женщины против абортов". На ней присутствовали участники организаций "Традиция и порядок", "Христианский фронт", а также представители "Правого сектора". Они призвали полностью запретить аборты в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве состоялся Марш женщин, параллельно прошла акция "Операция по спасению феминисток"
Зеленский в поздравлении женщинам: «Без вас мы - просто биологические существа. С вами - люди и личности"Зеленский в поздравлении женщинам: «Без вас мы - просто биологические существа. С вами - люди и личности"
Порошенко поздравил женщин с праздником весныПорошенко поздравил женщин с праздником весны
В Киеве состоялась акция в защиту Гостиного двораВ Киеве состоялась акция в защиту Гостиного двора
В ВСУ назвали число женщин на командных должностяхВ ВСУ назвали число женщин на командных должностях
Левую партию Германии впервые возглавят две женщиныЛевую партию Германии впервые возглавят две женщины
В Киеве завершилась акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем", столкновений не было (обновлено)В Киеве завершилась акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем", столкновений не было (обновлено)
В Киеве проходит акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем" (обновлено)В Киеве проходит акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем" (обновлено)
Сегодня в Киеве не будет никаких кордонов, и люди смогут свободно митинговать на улице Банковой, - ГеращенкоСегодня в Киеве не будет никаких кордонов, и люди смогут свободно митинговать на улице Банковой, - Геращенко
В Киеве задержали автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖВ Киеве задержали автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ
Последние новости
Подгружаем последние новости