В Мьянме во время протестов погибли еще два человека, в столице закрыты магазины и предприятия

Двух мужчин застрелили во время митинга в городе на севере страны.

В Мьянме еще два человека погибли от огнестрельных ранений во время протестов из-за захвата власти военными. В городе Янгон в знак протеста закрыты магазины, предприятия и банки.

Очевидцы обнародовали в соцсетях фотографии с двумя убитыми посреди улицы мужчинами в городе Мьичины. По словам свидетелей, во время протеста полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ, пишет Reuters. После этого по нескольким людям стреляли из зданий.

Один из свидетелей, который помогал переносить тела погибших, сообщил, что в результате обстрела два человека погибли сразу, еще трое получили ранения.

"Как-то не по-человечески убивать безоружных гражданских. Мы имеем право на мирный протест", - отметил он.

По его словам, неясно, кто стрелял в протестующих, ведь их противниками являются и полиция, и военные.

Массовые акции протеста против захвата власти военными продолжаются в Мьянме с 1 февраля. Общее количество погибших митингующих превышает 50. Толпы протестующих собираются в Янгоне, Мандалае и нескольких северных городах. Только за 4 марта в Мьянме во время митингов против военного переворота убиты 38 человек.

Первой погибшей является 19-летняя женщина, которую одной из первых ранили на протесте в Мьянме. Она получила огнестрельное ранение в голову и была в коме, 20 февраля ее сердце остановилось.

Митингующие не согласны с тем, что военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Вин Мьина и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, отключили телевидение и связь