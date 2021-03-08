Владимир Зеленский запускает проект «Новое село»

Президент Украины запускает новый проект по развитию украинских сел. Владимир Зеленский решил построить в деревнях современную инфраструктуру и центры админуслуг, кинотеатры, концертные залы и многое другое.

Зеленский запускает проект «Новое село»: как изменится жизнь в деревнях

Владимир Зеленский на совещании с представителями Кабинета министров заявил о необходимости запустить в Украине проект «Новое село». Программа уже была опробована в поселке Счастье, Луганской области, и в Новотроицком, Донецкой области.

Теперь президент намерен в поселках в прифронтовой зоне построить современные пространства с центрами админуслуг, магазинами, концертными залами, кинотеатрами и спортивными комплексами.

«Первые проекты "Новое село "должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем — по всей Украине. Мы хотим вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре», — сказал представителям Кабмина Владимир Зеленский.

Зеленский запускает проект «Новое село»: как изменится жизнь в деревнях

В селах должны работать, по мнению президента, центры предоставления административных услуг, отделения почты, аптеки, полицейские и пожарные участки, сервисные центры, медицинские центры.

К реализации проекта «Новое село» Зеленский планирует привлекать бизнес на конкурсной основе.


Шевченко Лилия, Тудей

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