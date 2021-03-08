Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2"

Транзитные мощности Украины в случае реализации проекта будут оптимизированы.

Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2"
Сергей Макогон
Фото: Сергей Макогон / Facebook

Оператор ГТС разработал несколько сценариев на случай запуска роSSийско-германского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью венгерской экономической газете "Вилаггаздашаг" рассказал генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, сообщает посольство Украины в Венгрии.

"Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине - самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, поэтому услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - сказал Макогон.

Он отметил, что компания должна обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие постепенно выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант. Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией", - сказал Макогон.

Напомним, 1 января транзит газа через украинскую ГТС сократился в 4,5 раза, или на 170,7 млн кубометров, до 49,32 кубометров газа по сравнению с 31 декабря (220,05 млн кубометров газа).

В 2019-м транзит газа через Украину составил почти 90 млрд кубометров.

В январе Сергей Макогон заявил, что Украина планирует переоборудовать газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд кубометров.

27 февраля вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в случае завершения проекта газопровода "Северный поток-2" Украина может полностью интегрироваться в открытый и конкурентный европейский энергетический рынок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Блок рекламы


Похожие новости
Украина в 2022 году отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси, - ВитренкоУкраина в 2022 году отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси, - Витренко
У Зеленского прокомментировали санкции США против Коломойского: "Украина должна преодолеть систему, где доминируют олигархиУ Зеленского прокомментировали санкции США против Коломойского: "Украина должна преодолеть систему, где доминируют олигархи
Украина оказалась единственным экономически несвободным государством ЕвропыУкраина оказалась единственным экономически несвободным государством Европы
Украина вступила в третью волну ковида, скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреляУкраина вступила в третью волну ковида, скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля
Умер глава парламентской группы Эстония-Украина Йоханнес КертУмер глава парламентской группы Эстония-Украина Йоханнес Керт
РоSSия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - СтолтенбергРоSSия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг
Украина выходит из соглашения СНГ по сотовой связиУкраина выходит из соглашения СНГ по сотовой связи
Украина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму, - МИДУкраина начала введение санкций в отношении австрийской компании из-за оперного театра в Крыму, - МИД
СБУ подготовила запросы о международной правовой помощи в деле ШарияСБУ подготовила запросы о международной правовой помощи в деле Шария
Телеканал "112 Украина" обжаловал санкции СНБОТелеканал "112 Украина" обжаловал санкции СНБО
Последние новости
Подгружаем последние новости