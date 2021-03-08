Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2"

Оператор ГТС разработал несколько сценариев на случай запуска роSSийско-германского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью венгерской экономической газете "Вилаггаздашаг" рассказал генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, сообщает посольство Украины в Венгрии.

"Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине - самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, поэтому услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - сказал Макогон.

Он отметил, что компания должна обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие постепенно выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант. Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией", - сказал Макогон.

Напомним, 1 января транзит газа через украинскую ГТС сократился в 4,5 раза, или на 170,7 млн кубометров, до 49,32 кубометров газа по сравнению с 31 декабря (220,05 млн кубометров газа).

В 2019-м транзит газа через Украину составил почти 90 млрд кубометров.

В январе Сергей Макогон заявил, что Украина планирует переоборудовать газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд кубометров.

27 февраля вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в случае завершения проекта газопровода "Северный поток-2" Украина может полностью интегрироваться в открытый и конкурентный европейский энергетический рынок.