В Мюнхене могилу Степана Бандеры облили неизвестным веществом
Посольство Украины в Германии призвало полицию найти и наказать виновных.
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij
В немецком Мюнхене вандалы облили неизвестным веществом могилу одного из лидеров Организации украинских националистов, идеолога и теоретика украинского националистического движения XX века Степана Бандеры.
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные негодяи облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных", - написал дипломат.
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені ?
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною
Закликаєм ??поліцію знайти і покарати винних ??
Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
Напомним, в октябре 2018 года роSSийский пропагандист Грэм Филлипс, известный своими лживыми репортажами из оккупированного Донбасса, надругался над могилой Степана Бандеры в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф.