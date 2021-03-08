В Мюнхене могилу Степана Бандеры облили неизвестным веществом

Посольство Украины в Германии призвало полицию найти и наказать виновных.

В немецком Мюнхене вандалы облили неизвестным веществом могилу одного из лидеров Организации украинских националистов, идеолога и теоретика украинского националистического движения XX века Степана Бандеры.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные негодяи облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных", - написал дипломат.

І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені ?



Огидні покидьки облили її невідомою речовиною



Закликаєм ??поліцію знайти і покарати винних ??



Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021

Напомним, в октябре 2018 года роSSийский пропагандист Грэм Филлипс, известный своими лживыми репортажами из оккупированного Донбасса, надругался над могилой Степана Бандеры в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф.