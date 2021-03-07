Беларусь и РоSSия готовят совместные военные учения в марте

Учения пройдут на полигонах как в Беларуси, так и в РФ.

РоSSийские и белорусские военные в марте этого года проведут совместные тактические учения на территориях обеих стран.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ .

"Два совместных роSSийско-белорусских тактических учения Воздушно-десантных войск РоSSии и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь пройдут в марте текущего года", - говорится в сообщении.

Первое учение состоится в период с 9 по 20 марта на полигоне "Поливино" в Ульяновской области РФ . Будут задействованы более 400 роSSийских и более 80 белорусских военных, а также около 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе 2 ударных вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

Наряду с тем с 15 по 27 марта на полигоне "Осиповичский" в Минской области Беларуси состоится совместное белорусско-роSSийское тактическое учение. Будут задействованы более 400 белорусских военных и около 90 - роSSийских. В учениях будут также задействованы более 100 единиц боевой и специальной техники.

Напомним, 5 марта Министерства обороны Беларуси и РоSSии согласовали создание совместных учебных центров для подготовки военнослужащих.