Президент Финляндии раскритиковал ЕС за совместную процедуру закупки вакцин

Президент Финляндии Саули Ниинисте раскритиковал Европейский союз за совместные закупки вакцин против коронавируса.

Об этом пишет yle.fi.

"Какие (вакцины) заказали и обязательства были взяты? Нет сомнений в том, что они должны были сделать это лучше. У нас есть примеры стран, которые достигли большего успеха, чем ЕС , в получении вакцин для себя”, – сказал президент.

Ниинисте раскритиковал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое одобряет вакцины в ЕС .

Он завил, что ЕМА сильно отстает относительно вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson. Последнюю США позволили использовать 27 февраля, а Евроагентство должно принять решение по нему до 11 марта.

Президент назвал "интересной" идею закупить вакцину самостоятельно.

"Некоторые страны ЕС , такие, как Венгрия, Чехия и Словакия, использовали свои собственные медицинские органы, чтобы обойти общий процесс утверждения ЕС . Конечно, я не могу комментировать, какая вакцина хорошая или должна быть доступна здесь", - сказал он.

На вопрос, попытается ли Финляндия получить вакцины вне процесса утверждения ЕС , прямо он не ответил: "Все возможности нужно оценить открыто".

Напомним, в Финляндии с 8 марта вводят локдаун на три недели из-за ситуации с ковидом. Эпидемическая ситуация в стране ухудшилась после рождественских праздников. В феврале также в Финляндии подтвердили случай заражения новым штаммом ковида, который получил название Fin-796H.

Ранее сообщалось, что Финляндия имеет намерение ввести так называемый паспорт вакцинации с данными о получении прививки от коронавируса.