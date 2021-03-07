Президент Финляндии раскритиковал ЕС за совместную процедуру закупки вакцин
Идею самостоятельной закупки вакцины Сауле Ниинисте назвал "интересной".
Президент Финляндии Саули Ниинисте раскритиковал Европейский союз за совместные закупки вакцин против коронавируса.
Об этом пишет yle.fi.
"Какие (вакцины) заказали и обязательства были взяты? Нет сомнений в том, что они должны были сделать это лучше. У нас есть примеры стран, которые достигли большего успеха, чем ЕС, в получении вакцин для себя”, – сказал президент.
Ниинисте раскритиковал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое одобряет вакцины в ЕС.
Он завил, что ЕМА сильно отстает относительно вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson. Последнюю США позволили использовать 27 февраля, а Евроагентство должно принять решение по нему до 11 марта.
Президент назвал "интересной" идею закупить вакцину самостоятельно.
"Некоторые страны ЕС, такие, как Венгрия, Чехия и Словакия, использовали свои собственные медицинские органы, чтобы обойти общий процесс утверждения ЕС. Конечно, я не могу комментировать, какая вакцина хорошая или должна быть доступна здесь", - сказал он.
На вопрос, попытается ли Финляндия получить вакцины вне процесса утверждения ЕС, прямо он не ответил: "Все возможности нужно оценить открыто".
Напомним, в Финляндии с 8 марта вводят локдаун на три недели из-за ситуации с ковидом. Эпидемическая ситуация в стране ухудшилась после рождественских праздников. В феврале также в Финляндии подтвердили случай заражения новым штаммом ковида, который получил название Fin-796H.
Ранее сообщалось, что Финляндия имеет намерение ввести так называемый паспорт вакцинации с данными о получении прививки от коронавируса.