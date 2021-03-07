Президент Финляндии раскритиковал ЕС за совместную процедуру закупки вакцин

Идею самостоятельной закупки вакцины Сауле Ниинисте назвал "интересной".

Президент Финляндии раскритиковал ЕС за совместную процедуру закупки вакцин
Саулі Нійністе
Фото: yle.fi

Президент Финляндии Саули Ниинисте раскритиковал Европейский союз за совместные закупки вакцин против коронавируса.

Об этом пишет yle.fi.

"Какие (вакцины) заказали и обязательства были взяты? Нет сомнений в том, что они должны были сделать это лучше. У нас есть примеры стран, которые достигли большего успеха, чем ЕС, в получении вакцин для себя”, – сказал президент.

Ниинисте раскритиковал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое одобряет вакцины в ЕС.

Он завил, что ЕМА сильно отстает относительно вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson. Последнюю США позволили использовать 27 февраля, а Евроагентство должно принять решение по нему до 11 марта.

Президент назвал "интересной" идею закупить вакцину самостоятельно.

"Некоторые страны ЕС, такие, как Венгрия, Чехия и Словакия, использовали свои собственные медицинские органы, чтобы обойти общий процесс утверждения ЕС. Конечно, я не могу комментировать, какая вакцина хорошая или должна быть доступна здесь", - сказал он.

На вопрос, попытается ли Финляндия получить вакцины вне процесса утверждения ЕС, прямо он не ответил: "Все возможности нужно оценить открыто".

Напомним, в Финляндии с 8 марта вводят локдаун на три недели из-за ситуации с ковидом. Эпидемическая ситуация в стране ухудшилась после рождественских праздников. В феврале также в Финляндии подтвердили случай заражения новым штаммом ковида, который получил название Fin-796H.

Ранее сообщалось, что Финляндия имеет намерение ввести так называемый паспорт вакцинации с данными о получении прививки от коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Блок рекламы


Похожие новости
В Финляндии перенесли выборы из-за коронавирусаВ Финляндии перенесли выборы из-за коронавируса
Украинские министры решили вакцинироваться от ковидаУкраинские министры решили вакцинироваться от ковида
Президента Польши раскритиковали за участие в лыжном чемпионате во время карантинаПрезидента Польши раскритиковали за участие в лыжном чемпионате во время карантина
В президентском рейтинге лидирует Зеленский, Порошенко обходит Юрия Бойко на 3%В президентском рейтинге лидирует Зеленский, Порошенко обходит Юрия Бойко на 3%
Степанов рассказал, когда COVID-вакцины появятся на коммерческом рынкеСтепанов рассказал, когда COVID-вакцины появятся на коммерческом рынке
Из 40 тыс. военных на передовой только 7 тыс. дали согласие на вакцинацию, - главный эпидемиолог ВСУИз 40 тыс. военных на передовой только 7 тыс. дали согласие на вакцинацию, - главный эпидемиолог ВСУ
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
В ЕС начали проверку роSSийской вакцины "Спутник V"
ГП "Медзакупки Украины" до сих пор не получило документов на вакцину SinovacГП "Медзакупки Украины" до сих пор не получило документов на вакцину Sinovac
Порошенко требует вынести на заседание СНБО вопрос вакцинации от коронавируса и обострения на ДонбассеПорошенко требует вынести на заседание СНБО вопрос вакцинации от коронавируса и обострения на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости