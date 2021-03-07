Немецкие депутаты оказались в центре скандала с закупкой масок

Их обвиняют в получении взяток за агитацию или лоббирование производителей и поставщиков масок.

Несколько политиков правящего союза немецких партий (ХДС/ХСС), оказались в центре скандала, связанного с закупкой защитных масок.

Как пишет Укринформ, самым громким стало дело депутата Бундестага (с 2002 года) от Христианско-социального союза Георга Нюсляйна, который взыскал 660 тыс. евро за лоббирование производителя масок.

По информации Spiegel, политик участвовал в заказе масок FFP2 государственными органами. В прошлую пятницу Нюсляйн объявил о том, что уйдет в отставку с должности заместителя председателя парламентской группы ХДС / ХСС и не будет снова баллотироваться в Бундестаг. Сейчас прокуратура Мюнхена расследует подозрение в коррупции.

Депутат от Христианско-демократического союза Николас Лебель также использовал свою должность для лоббирования китайского производителя масок, за что получил комиссию в размере 250 тысяч евро (по 12 евроцентов за каждую маску). Он, как сообщает телеканал ARD, также уже заявил о своей отставке.

В общем, как выяснилось, почти два десятка "союзных" депутатов парламентов разных уровней лоббировали интересы поставщиков для федерального правительства или агитировали за компании, за что получали определенное вознаграждение.

Лидеры парламентской группы ХДС в Бундестаге Ральф Бринкгаус и региональной группы ХСС Александр Добриндт резко осудили поведение коллег по парламенту в письме, фрагменты которого приводит Business Insider.

"Получение народными депутатами денежных выплат за посредничество в поставках медицинских защитных средств в рамках борьбы с пандемией вызывает наше полное непонимание и строгое осуждение", - написали они. Руководители фракции отметили, что такое поведение наносит ущерб репутации политсилы и неприемлемо.

Напомним, Германия имеет намерение продолжить локдаун, который длится с 16 декабря, до 28 марта.

Отметим, по данным опроса социологического института Yougov, в стране за сохранение антикоронавирусных ограничений выступает лишь 26% процентов респондентов, 9% - за их усиление. Вместе с тем, 43% считают введенные в стране ограничения слишком суровыми, а 17% выступают за полную отмену всех ограничений.