В Донецкой области начали восстанавливать теплоснабжение, - Шмыгаль

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины - самоуправство.

В Донецкой области начали восстанавливать теплоснабжение.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что “Донецкоблгаз” вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта отключил от газа 59 котелен “Донецктеплокоммунэнерго”.

"Это привело к тому, что полтысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла", - написал премьер.

Шмыгаль добавил, что совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК “Нафтогаз” и НКРЭКП "мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение".

"Уверен, незаконные действия «Донецкоблгаза», который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции", - отметил он.

По словам Шмыгаля, правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины - самоуправство.