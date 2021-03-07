Поворозник не является стороной или участником дела, с которым его связывали, - СБУ

Он подал заявление мэру о возвращении к выполнению служебных обязанностей.

Завершено досудебное расследование дела, которое почти год связывали с первым заместителем городского головы Киева Николаем Поворозником, которого ранее обвинили во взяточничестве.

Об этом Поворозник написал на своей странице в соцсети Facebook.

Материалы производства направлены в суд с обвинительным актом.

"Подчеркиваю - ни я, ни кто-либо из других работников КГГА, не являются сторонами или участниками уголовного производства, о котором так резонансно заявляли", - отметил он.

Поворозник обнародовал соответствующее письмо начальника Следственного управления СБУ к руководителю аппарата исполнительного органа Киевского городского совета.

"Учитывая, что подозрение Поворознику Николаю Юрьевичу в совершении какого-либо преступления не сообщалось, а также то, что права и интересы последнего любым предусмотренным законом способом в ходе досудебного расследования не ограничиваются, он не является стороной или участником уголовного производства № 42019000000002294 от 30 октября 2019 года", - говорится в документе.

Фото: Facebook-страница Николая Поворозника

"Мне, моей семье и коллегам пришлось пройти через непростое и очень неприятное испытание. Эта ситуация показала, что правда, к сожалению, мало кому интересна. Продемонстрировала, кто друг, а кто - нет. Но это - тоже опыт. И надо идти дальше", - добавил Поворозник.

Он отметил, что готов приступить к исполнению служебных обязанностей в полном объеме и подал соответствующее заявление городскому голове. "Считаю, что вернуть меня к исполнению обязанностей будет справедливым и законным", - подытожил Поворозник.

Напомним, что 14 апреля 2020 года ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что первого заместителя председателя Киевской горадминистрации Николая Поворозника поймали на взятке.

Он якобы требовал 125 000 долларов от застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Представители СБУ и Нацполиции провели в этот день в кабинете Поворозника обыск.

После этого мэр столицы Виталий Кличко отстранил Поворозника, а его обязанности возложил на Валентина Мондриевского.

Позже Кличко призвал правоохранительные органы предоставить доказательства коррупции Поворозника или извиниться перед ним.