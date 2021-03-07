Больше демократии в РоSSии будет означать конец режима Путина, - Петр Порошенко

"Кремль опасается, что усиление сотрудничества с ЕС приведет к увеличению демократии в РоSSии".

Визит в Москву Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ярко продемонстрировал настоящие намерения президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью французскому изданию L'Express заявил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Перевод беседы привели на сайте партии. Порошенко отметил, что Кремль замораживает свои отношения с Европой, поскольку любые демократические процессы в РоSSии представляют угрозу для Путина и его власти.

"РоSSия решила заморозить свои отношения с Западом. Кремль опасается, что усиление сотрудничества с ЕС приведет к увеличению демократии в РоSSии. А больше демократии в РоSSии означает конец режима Путина. Поэтому не должно быть никаких иллюзий. Своим приемом, оказанным Жозепу Боррелю, РоSSия продемонстрировала нежелание развивать диалог с Брюсселем", - убежден Петр Порошенко.

Порошенко также считает, что Запад должен ввести против роSSийского режима новые санкции из-за заключения Алексея Навального. Он отметил, что не идеализирует роSSийского политика за его позицию по Крыму, однако Путин должен нести ответственность за политические репрессии.

Напомним, что визит Борреля в РоSSию состоялся 5 февраля. Европейские комментаторы назвали его провальным и унизительным для Евросоюза .