В Винницкой области от ковида умер военный

За сутки коронавирусом заболели еще 63 военнослужащих.

В Винницкой области от ковида умер военный
Фото: Киевсовет

В Винницкой области от осложнений, вызванных коронавирусом, умер военный. Этот 49-смерть от ковида в украинской армии.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Винницкой областной инфекционной больнице. Положительный ПЦР тест от 16.02.2021 г. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 6 марта, в ВСУ зарегистрировано 63 новых случаев ковида, в учреждения здравоохранения госпитализированы 17 человек.

В целом по состоянию на 7 марта коронавирусом болеет 1 269 военнослужащих.

Всего за время пандемии в армии выздоровели 16 218 человек, на изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 344 человека.

Добавим, за минувшие сутки от ковида в армии вакцинировали 704 человека, а с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 2 376 человек получили первую дозу вакцины.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 марта, в Украине коронавирусом заболели еще 7 167 человек, умерло 103 человека.

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