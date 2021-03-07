За годы независимости в Украине на службе погиб 1671 правоохранитель

С 2015 года погибло 44 полицейских.

За годы независимости в Украине на службе погиб 1671 правоохранитель

Сегодня, 7 марта - Международный День памяти полицейских, погибших на службе.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

При выполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины погибли 1671 работник органов внутренних дел, с 2015 года погибло 44 полицейских, из них 5 - в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

От коронавируса умерло 22 полицейских.

Напомним, в 2019 году Днепровский апелляционный суд оставил действующим пожизненный приговор бывшему бойцу батальона "Торнадо" Александру Пугачеву, который 25 сентября 2016 года убил двух сотрудников патрульной полиции в Днепре.

25 сентября 2016года возле центрального автовокзала в Днепре двое патрульных остановили машину, которая проехала на красный свет, и попросили водителя предъявить документы. Получив их, патрульный вернулся к своему служебному автомобилю.

В это время Пугачев, зная, что находится в розыске за совершение других преступлений на территории Украины, достал пистолет, подошел к машине патрульных и, угрожая оружием патрульным, приказал отдать пистолет. Получив отказ, он вытащил полицейского Артема Кутушева из машины, положил его на землю и несколько раз в него выстрелил. От огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте.

Затем преступник совершил еще ряд выстрелов в сотрудницу патрульной полиции Ольгу Макаренко, которая находилась в служебной машины и попыталась скрыться с места преступления. От полученных ранений женщина в тот же день скончалась в больнице.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали.

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