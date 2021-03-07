Оккупанты стреляли из минометов, гранатометов и пулеметов

За сутки было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Оккупанты стреляли из минометов, гранатометов и пулеметов
Фото: pravda.com.ua

В субботу, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.

Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", информирует пресс-служба ООС.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, и населенного пункта Опытное вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Сегодня нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий не зафиксировано.

Напомним, в течение пятницы, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, украинский военный получил травмы.

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