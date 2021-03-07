Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники, несмотря на подписанные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В течение суток, 6 марта, зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи населенного пункта Опытное вооруженные формирования РФ осуществили несколько выстрелов из 82 мм минометов и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Пески оккупанты совершили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника ВСУ открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один военный получил ранения.

Ранее Евросоюз выразил обеспокоенность обнаружением на оккупированном Донбассе современной роSSийской радиолокационной станции 51У6 "Каста-2Е1", которая используется вооруженными силами РФ.

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