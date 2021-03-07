"Европейская Солидарность" требует немедленно возобновить газоснабжение в Донецкой области

Донецкая территориальная организация партии "Европейская Солидарность" требует от власти немедленно возобновить газоснабжение в домах, больницах, школах и детских садах Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии.

"Мы также требуем от власти привлечь к ответственности тех чиновников, по вине которых целый регион оказался без отопления", - отметили в " ЕС ".

Как известно, 6 марта в Славянске ПАО "Донецкоблгаз" осуществило отключение местных котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" от газоснабжения.

Такая ситуация сложилась не только в Славянске. Отключения происходят в Лимане, Часовом Яру, Краматорске, Дружковке, Константиновке и других городах и поселках области, которые получают тепло от "Донецктеплокоммунэнерго".