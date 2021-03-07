Сенат США задерживает утверждение директора ЦРУ, требуя новых санкций против "Северного потока-2"

Американские законодатели усилили давление на администрацию Байдена с целью не допустить завершения проекта.

Сенат США задерживает утверждение директора ЦРУ, требуя новых санкций против "Северного потока-2"
Фото: pikabu.ru

Сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил, что будет блокировать быстрое утверждение в должности директора ЦРУ Вильяма Бернса до тех пор, как администрация президента СШАДжо Байдена введет новые санкции против трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Я сниму свои блокировки, когда администрация Байдена выполнит свои правовые обязательства отчитаться и ввести санкции против кораблей и компаний, которые строят путинский газопровод", - подчеркнул сенатор.

В последнее время американские законодатели усилили давление на администрацию Байдена с целью не допустить завершения "газпромовского" проекта.

На этой неделе 40 сенаторов-республиканцев подписали письмо Байдену с требованием принять все возможные меры в этой сфере. Ранее с подобным заявлением выступила Группа поддержки Украины в Конгрессе, в которую входят законодатели от обеих ведущих партий в США.

В своем выступлении в Сенате во время слушаний по утверждению на должность заместителя госсекретаря США Венди Шерман, Круз отметил неотложность введения санкций.

"Теперь, когда строительство проекта продолжается, у нас мало времени, - подчеркнул Круз. - Как я уже говорил, если администрация Байдена не изменит свое направление, за полгода мы увидим, что этот трубопровод достроен потому, что эта власть не действовала».

Подобное убеждение высказала и сенатор от Демократической парии Джин Шагин. "Время уходит, чтобы принять меры перед завершением построения трубопровода, - сказала Шагин в четверг. - Думаю, стоит действовать быстро".

Напомним, 3 марта комитет по разведке Сената США утвердил кандидатуру нового руководителя ЦРУ - Вильяма Бернса. 25-26 февраля 2014 года Бернс был первым дипломатом, который посетил Украину после Революции Достоинства. Он побывал в Свято-Михайловском кафедральном соборе, в котором отпевали погибших, а также провел беседы с активистами Майдана - представителями медицинской службы, религиозными деятелями, членами общественных организаций.

В 2005-2008 годах Бернс был послом США в РоSSии, позже его сменил на этом посту Майкл Макфол.

Ранее, в феврале, США решили не вводить санкции против немецких компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока - 2". В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что компании, участвующие в строительстве роSSийского газопровода "Северный поток-2", как и раньше могут попасть под санкции.

По состоянию на конец февраля работу на роSSийском газопроводе "Северный поток-2" прекратили 18 международных компаний. Это позволит им избежать американских санкций.

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