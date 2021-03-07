Патриарх Варфоломей подтвердил делегации "Слуги народа", что приедет в Украину

Делегация народных депутатов фракции "Слуга народа" в Стамбуле провела встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Замечательные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа" Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского", - написала она в фейсбуке.

Кравчук отметила, что в последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году.

"Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей в установлении независимости и признании украинского православия", - добавила она.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Депутаты поздравили Вселенского патриарха с днем рождения (29 февраля, - ред.) и подарили икону в стиле петриковской росписи.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Напомним, Патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил автокефалию Православной церкви Украины.

29 февраля президент Владимир Зеленский поздравил патриарха Варфоломея с юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения. В августе Зеленский встретился с Варфоломеем на Фанаре. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.

Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость ПЦУ.

16 октября во время рабочего визита в Турцию президент вместе с супругой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину.

В декабре прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Патриарший храм Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата, где провел встречу с патриархом Варфоломеем. Тогда патриарх также подтвердил, что приедет в Украину на День Независимости.