Далай-лама сделал прививку от ковида

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его сайте.

Далай-лама рассказал, что решил сделать прививки по совету друзей, в том числе и врачей. Он также порекомендовал вакцинироваться всем людям.

Как пишет Assotiated Press, медработник больницы, где сделали прививку Далай-ламе, рассказал, что после инъекции медики наблюдали за ним полчаса. Также отмечается, что духовный лидер настоял, чтобы он пришел в больницу "как обычный человек".

Напомним, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля, уже вакцинировано 15 758 человек. 1 марта первым из украинских чиновников вакцинировался министр охраны здоровья Максим Степанов. 2 марта прививку от ковида получил президент Украины Владимир Зеленский.

Также среди вакцинированных - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, мэр Ивано-Франковска и начальник Пограничной службы.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас назвал правильным решением привлекать известных людей к вакцинации от COVID-19, чтобы повысить уровень доверия населения к прививкам.

"В 1950-х, когда началась вакцинация от полиомиелита ... король рок-н-ролла вакцинировался в прямом эфире, и популярность вакцины выросла", - отметил он.