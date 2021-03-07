Далай-лама сделал прививку от ковида

Тибетский духовный лидер порекомендовал вакцинироваться всем людям.

Далай-лама сделал прививку от ковида
Фото: Скріншот відео

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его сайте.

Далай-лама рассказал, что решил сделать прививки по совету друзей, в том числе и врачей. Он также порекомендовал вакцинироваться всем людям.

Как пишет Assotiated Press, медработник больницы, где сделали прививку Далай-ламе, рассказал, что после инъекции медики наблюдали за ним полчаса. Также отмечается, что духовный лидер настоял, чтобы он пришел в больницу "как обычный человек".

Напомним, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля, уже вакцинировано 15 758 человек. 1 марта первым из украинских чиновников вакцинировался министр охраны здоровья Максим Степанов. 2 марта прививку от ковида получил президент Украины Владимир Зеленский.

Также среди вакцинированных - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, мэр Ивано-Франковска и начальник Пограничной службы.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас назвал правильным решением привлекать известных людей к вакцинации от COVID-19, чтобы повысить уровень доверия населения к прививкам.

"В 1950-х, когда началась вакцинация от полиомиелита ... король рок-н-ролла вакцинировался в прямом эфире, и популярность вакцины выросла", - отметил он.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские министры решили вакцинироваться от ковидаУкраинские министры решили вакцинироваться от ковида
Украина вступила в третью волну ковида, скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреляУкраина вступила в третью волну ковида, скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте вакцинировалась от ковидаЭкс-президент Литвы Даля Грибаускайте вакцинировалась от ковида
99-летнему супругу королевы Елизаветы сделали операцию на сердце99-летнему супругу королевы Елизаветы сделали операцию на сердце
Премьер Словакии пошутил, что "пообещал" РоSSии Закарпатье за вакцину против ковидаПремьер Словакии пошутил, что "пообещал" РоSSии Закарпатье за вакцину против ковида
Руководитель Нацслужбы здоровья сделал прививку неиспользованной дозой вакциныРуководитель Нацслужбы здоровья сделал прививку неиспользованной дозой вакцины
Минздрав ожидает поставку китайской вакцины от ковида на этой неделеМинздрав ожидает поставку китайской вакцины от ковида на этой неделе
Премьер Индии сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19Премьер Индии сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19
В Украине начали формировать список ожидания на вакцинацию от ковидаВ Украине начали формировать список ожидания на вакцинацию от ковида
Все желающие смогут получить вакцину от ковида в этом году, - ШмыгальВсе желающие смогут получить вакцину от ковида в этом году, - Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости