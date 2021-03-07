Киеву и 5 областям приказали "подогнать" показатель по обеспечению COVID-коек кислородом

У столицы и регионов есть на это неделя.

Киеву и 5 областям приказали "подогнать" показатель по обеспечению COVID-коек кислородом
Фото: ukrinform.ua

Закарпатская область не обеспечила 80% перепрофилированных коек под коронавирус централизованным снабжением кислородом или кислородными концентраторами. Сегодня в регионе этот показатель 66%.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет “Урядовий портал”.

Также меньше необходимых показателей в Ивано-Франковской области - 74%, Одесской - 70%, Ровенской - 72%, Черновицкой - 78% и в Киеве - 78%.

Поэтому Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главам Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций в течение недели обеспечить подачу кислорода к не менее 80% коечного фонда, отведенного для госпитализации больных коронавирусом.

Напомним, что с 26 февраля на Ивано-Франковщине действует красный уровень эпидемической опасности, с 1 марта - на территории Черновицкой области, а с 3 марта - на территории Житомирской области.

С 8 марта "красная" зона вводится на Закарпатье.

В Киеве сегодня, 6 марта, введена "оранжевая" зона.

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