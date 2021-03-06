Порошенко в интервью французской L\'Express констатировал ухудшение ситуации с коррупцией в Украине

Он убежден, что за время его президентства для антикоррупционной реформы было сделано больше, чем в предыдущие 25 лет.

Порошенко в интервью французской L'Express констатировал ухудшение ситуации с коррупцией в Украине
Фото: eurosolidarity.org

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает, что за время его президентства для антикоррупционных реформ было сделано больше, чем за предыдущие 25 лет.

По его словам, примером этому можно считать создание Высшего антикоррупционного суда и национализацию ПриватБанка. Об этом он заявил в интервью французскому L'Express, перевод которого разместили на сайте "ЕС".

"Сегодня ситуация ухудшилась: у Антикоррупционного бюро связаны руки. Президент не проявляет политической воли для борьбы с коррупцией. Мы видим шаг назад. Это ведет к росту недовольства граждан страны", - констатирует Петр Порошенко.

"Несмотря на то, что к власти Зеленский пришел благодаря тотальной поддержке олигарха Коломойского, его грязных криминальных денег и безоговорочного содействия медиа-империи Коломойского, которая стала главным источником фейковых новостей против меня, Зеленский должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина", - считает Порошенко (интервью было записано до введения санкций против Игоря Коломойского в США).

Порошенко уверен - правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского и предъявить обвинения и подозрения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: "Санкции против Коломойского всегда были вопросом времени"Порошенко: "Санкции против Коломойского всегда были вопросом времени"
ПророSSийские телеканалы в Украине являются средствами массового уничтожения, - секретарь СНБОПророSSийские телеканалы в Украине являются средствами массового уничтожения, - секретарь СНБО
В президентском рейтинге лидирует Зеленский, Порошенко обходит Юрия Бойко на 3%В президентском рейтинге лидирует Зеленский, Порошенко обходит Юрия Бойко на 3%
Порошенко передал три кислородных концентратора черновицкой больнице, пострадавшей от пожараПорошенко передал три кислородных концентратора черновицкой больнице, пострадавшей от пожара
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Порошенко требует вынести на заседание СНБО вопрос вакцинации от коронавируса и обострения на ДонбассеПорошенко требует вынести на заседание СНБО вопрос вакцинации от коронавируса и обострения на Донбассе
Законы о коллаборационизме и противодействии роSSийской пропаганде создают основания для запрета ОПЗЖ, - ПорошенкоЗаконы о коллаборационизме и противодействии роSSийской пропаганде создают основания для запрета ОПЗЖ, - Порошенко
Принятие закона о НАБУ является одним из ключевых вопросов МВФ к Украине, - ШмыгальПринятие закона о НАБУ является одним из ключевых вопросов МВФ к Украине, - Шмыгаль
Порошенко требует вернуть государственную охрану экс-руководителю ГУР, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев"Порошенко требует вернуть государственную охрану экс-руководителю ГУР, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев"
Порошенко о Медведчуке: мы освободили тысячи людей, это важнее моих белых перчатокПорошенко о Медведчуке: мы освободили тысячи людей, это важнее моих белых перчаток
Последние новости
Подгружаем последние новости