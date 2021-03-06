Порошенко в интервью французской L\'Express констатировал ухудшение ситуации с коррупцией в Украине

Он убежден, что за время его президентства для антикоррупционной реформы было сделано больше, чем в предыдущие 25 лет.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает, что за время его президентства для антикоррупционных реформ было сделано больше, чем за предыдущие 25 лет.

По его словам, примером этому можно считать создание Высшего антикоррупционного суда и национализацию ПриватБанка. Об этом он заявил в интервью французскому L'Express, перевод которого разместили на сайте " ЕС ".

"Сегодня ситуация ухудшилась: у Антикоррупционного бюро связаны руки. Президент не проявляет политической воли для борьбы с коррупцией. Мы видим шаг назад. Это ведет к росту недовольства граждан страны", - констатирует Петр Порошенко.

"Несмотря на то, что к власти Зеленский пришел благодаря тотальной поддержке олигарха Коломойского, его грязных криминальных денег и безоговорочного содействия медиа-империи Коломойского, которая стала главным источником фейковых новостей против меня, Зеленский должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина", - считает Порошенко (интервью было записано до введения санкций против Игоря Коломойского в США).

Порошенко уверен - правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского и предъявить обвинения и подозрения.