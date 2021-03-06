Украинские министры решили вакцинироваться от ковида
Такое решение было принято на совещании с премьер-министром.
Украинские чиновники выберут время и провакцинируются от коронавируса.
Об этом шла речь на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, рассказал tsn.ua министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
"У нас было совещание с премьером. Договорились, что министры выберут время и провакцинируются, покажут пример", - сказал глава Минмолодьспорта.
На вопрос, будет ли вакцинироваться он сам, Гутцайт ответил: "Если все будут вакцинироваться, почему бы и нет".
Он также не имеет предубеждений относительно вакцины. "Если эти прививки делают всем украинцам, если Президент это сделал, министр Степанов, какие могут быть вопросы", - отметил глава Минмолодьспорта.
Напомним, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля, уже вакцинированы 15 758 человек.
1 марта первым из украинских чиновников вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов.
2 марта прививку от ковида получил президент Украины Владимир Зеленский.
Также среди вакцинированных - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, мэр Ивано-Франковска и начальник Пограничной службы.