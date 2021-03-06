Украинские министры решили вакцинироваться от ковида

Такое решение было принято на совещании с премьер-министром.

Украинские чиновники выберут время и провакцинируются от коронавируса.

Об этом шла речь на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, рассказал tsn.ua министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"У нас было совещание с премьером. Договорились, что министры выберут время и провакцинируются, покажут пример", - сказал глава Минмолодьспорта.

На вопрос, будет ли вакцинироваться он сам, Гутцайт ответил: "Если все будут вакцинироваться, почему бы и нет".

Он также не имеет предубеждений относительно вакцины. "Если эти прививки делают всем украинцам, если Президент это сделал, министр Степанов, какие могут быть вопросы", - отметил глава Минмолодьспорта.

Напомним, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля, уже вакцинированы 15 758 человек.

1 марта первым из украинских чиновников вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов.

2 марта прививку от ковида получил президент Украины Владимир Зеленский.

Также среди вакцинированных - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, мэр Ивано-Франковска и начальник Пограничной службы.