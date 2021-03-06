Саакашвили на эфире у Шустера рассказал, кто "крышевал" мафию ГАСИ

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ рассказал о достижениях Чернышова в борьбе с коррупцией в отрасли.

Коррупцию в строительной отрасли, а точнее с разрешительными документами на строительство от ГАСИ, "крышевал" заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов со своим помощником.

Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" на ТРК "Украина", сообщается на странице Саакашвили в Facebook.

Он рассказал о работе профильного министра Чернышова и борьбе с коррупцией в строительстве, а также о реакции Трофимова на вмешательство в отрасль для наведения порядка. Также Саакашвили отметил конкретного коррупционера из окружения заместителя главы ОПУ.

"По строительству ... Президент Зеленский попросил меня им заняться. Я пришел к первому заместителю главы администрации Трофимову, он этим занимался, и он говорит: все прекрасно, потрясающе! Оказывается, он главный надзиратель. Оказывается, то, что выгодно украинцам, не выгодно Трофимову. И помощник у него был мошенник. Слава Богу, президент Зеленский его выгнал", - отметил он.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ рассказал о попытках министра развития общин и территорий Алексея Чернышова очистить строительную отрасль от коррупции. Он уточнил, что сопротивление антикоррупционным шагам министра оказывали в том числе и государственные ведомства.

"Алексей Чернышов реально начал работать над этой темой, и мы почти дошли. И что происходит? Проплаченный митинг у дверей министерство, включилось десять различных ведомств, чтобы это разбить, моментально", - рассказал Михаил Саакашвили.

Также Саакашвили рассказал о тарифах на проверки госорганами и рассказал о работе проверяющих инспекций, в том числе ГАСИ.