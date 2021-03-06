Состоялась историческая встреча Папы Римского с Великим Аятоллой Ирака

Папа Римский Франциск во время своего исторического визита в Ирак встретился с Великим Аятоллой Али Аль-Систани, одним из духовных лидеров шиитов.

Об этом пишут Vatican News.

Встреча состоялась в резиденции Аль-Систани, священном иракском городе Эн-Наджаф - за закрытыми дверями.

Эн-Наджаф, третий по значению город для мусульман после Мекки и Медины, расположенный в центральном Ираке в 160 км к югу от Багдада.

Папа Франциск прибыл в город самолетом из Багдада, где его встретил губернатор. Из аэропорта он сразу уехал в резиденцию Великого Аятоллы, где состоялась 45-минутная частная встреча, после которой он полетел в Насирию.

Как сообщил спикер Апостольской Столицы Маттео Бруни, во время визита вежливости Папа подчеркнул важность сотрудничества и дружбы между религиозными общинами, поскольку, развивая взаимное уважение и диалог, можно сделать вклад в дело добра в Ираке, регионе и во всем мире.

Папа Римский поблагодарил Великого Аятоллу за то, что вместе с шиитской общиной "возносил свой голос в защиту слабых и преследуемых, подчеркивая сакральность человеческой жизни и важность единства в народе".

Для Папы Франциска, после встреч с Великим Имамом Аль-Азхар Аль-Таибом, с которым в феврале 2019 года был подписан совместный "Документ об общечеловеческом братстве", встреча с Великим Аятоллой Аль-Систани является очередным большим шагом в диалоге с исламом.

Аль-Систани является не только главным духовным авторитетом Ирака, но и выполняет эту функцию для шиитов Пакистана, Индии, а также тех, которые проживают в Европе и Америке. Встреча с Главой католической церкви является первой такого рода встречей в истории.

Напомним, поездка в Ирак, которая началась в пятницу, 5 марта, - это самая рискованная поездка Папы Римского Франциска с момента избрания в 2012 году и вообще первый визит главы католической церкви в Ирак.

В программе еще запланированы визиты в Эрбиль, Мосул и Каракош.