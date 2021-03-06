В Словакии прокомментировали вандализм на здании консульства страны в Харькове

Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал инцидент с вандализмом на здании словацкого консульства в Харькове.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ .

Так, в 4 марта на фасаде почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись "Меняем Словакию на Крым".

Надпись стала реакцией на скандал с "шуткой" премьер-министра страны Игоря Матовича о Закарпатье и роSSийской вакцине.

"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем", - сказал Корчок.

В то же время глава словацкого внешнеполитического ведомства напомнил, что он сам уже извинился перед своим украинским коллегой за заявление премьер-министра. То же самое сделал и премьер-министр Игорь Матович.

Напомним, Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. После получения роSSийской вакцины в правительстве страны разгорелся кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.

Комментируя закупку роSSийской вакцины, Матович подчеркнул, что главной его целью было - дать препарат жителям Словакии. При этом он пожаловался на заявления о том, что договоренности с русскими автоматически означают якобы государственную измену. На вопрос журналиста, что он пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Однако, он сразу же отметил, что это была шутка.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным.