В Словакии прокомментировали вандализм на здании консульства страны в Харькове
На здании появилась надпись "Меняем Словакию на Крым".
Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал инцидент с вандализмом на здании словацкого консульства в Харькове.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.
Так, в 4 марта на фасаде почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись "Меняем Словакию на Крым".
Надпись стала реакцией на скандал с "шуткой" премьер-министра страны Игоря Матовича о Закарпатье и роSSийской вакцине.
"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем", - сказал Корчок.
В то же время глава словацкого внешнеполитического ведомства напомнил, что он сам уже извинился перед своим украинским коллегой за заявление премьер-министра. То же самое сделал и премьер-министр Игорь Матович.
Напомним, Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. После получения роSSийской вакцины в правительстве страны разгорелся кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.
Комментируя закупку роSSийской вакцины, Матович подчеркнул, что главной его целью было - дать препарат жителям Словакии. При этом он пожаловался на заявления о том, что договоренности с русскими автоматически означают якобы государственную измену. На вопрос журналиста, что он пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Однако, он сразу же отметил, что это была шутка.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным.
"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Кулеба в Twitter.