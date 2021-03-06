Департамент культуры КГГА получил временного руководителя

Киевской культурой будет руководить Яна Баринова.

Департамент культуры КГГА получил временного руководителя
Фото: Facebook Яна Барінова

Департамент культуры Киевского городского совета возглавит Яна Баринова.

Это предусмотрено распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 4 марта 2021 года, пишет Вечерний Киев.

"В документе говорится о заключении с Яной Дмитриевной Бариновой контракта о прохождении государственной службы в должности директора Департамента культуры КГГА на период карантина и до дня определения победителя конкурса на эту должность по результатам конкурсного отбора", - говорится в сообщении.

Бариновой установили испытательный срок на три месяца.

Отметим, Яна Дмитриевна Баринова родилась 24 января 1989 года в Одессе.

Баринова - украинский публицист, общественный деятель, журналистка и ученый, член оргкомитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», имеет статус еврейского дипломата, автор более 100 публикаций на тему прав человека и мемориализации Холокоста.

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