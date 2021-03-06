Порошенко: "Санкции против Коломойского всегда были вопросом времени"

"То, что Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг - обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца ПриватБанка", - такое заявление экс-президента Петра Порошенко опубликовал сайт "Европейской солидарности".

По мнению экс-президента, влияние Коломойского на внутреннее развитие Украины с 2019 года стало опасностью для страны, и оценку этому должны дать правоохранительные органы.

"Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинения и подозрения и посадить его за решетку. Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных коррупционеров", - отметил Порошенко.