Порошенко: "Санкции против Коломойского всегда были вопросом времени"

По мнению экс-президента, влиянию бизнесмена на внутреннее развитие Украины должны дать оценку правоохранительные органы.

Порошенко: "Санкции против Коломойского всегда были вопросом времени"
Фото: eurosolidarity.org

"То, что Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг - обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца ПриватБанка", - такое заявление экс-президента Петра Порошенко опубликовал сайт "Европейской солидарности".

По мнению экс-президента, влияние Коломойского на внутреннее развитие Украины с 2019 года стало опасностью для страны, и оценку этому должны дать правоохранительные органы.

"Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинения и подозрения и посадить его за решетку. Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных коррупционеров", - отметил Порошенко.

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