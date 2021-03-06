США и ЕС договорились координировать политику в отношении Украины и РФ

Байден выразил свою поддержку Европейскому Союзу и и выразил намерение восстановить и активизировать партнерство США и ЕС.

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время беседы стороны договорились координировать свою политику в отношении Украины и РФ .

Об этом говорится в сообщении на странице Белого дома по итогам разговора.

Байден выразил свою поддержку Европейскому Союзу намерение восстановить и активизировать партнерство США и ЕС .

Стороны договорились на четыре месяца приостановить действие тарифов, связанных со спорами во Всемирной торговой организации (ВТО), и работать над решением споров в ВТО.

Они обсудили важность тесного сотрудничества США и ЕС для сдерживания пандемии COVID-19 и повышения глобальной безопасности в области здравоохранения, достижения устойчивого глобального экономического восстановления, преодоления климатического кризиса и укрепления демократии.

"Лидеры также договорились о координации по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности Китая, РоSSии, Беларуси, Украины и Западных Балкан", - говорится сообщении.

Напомним, 3 марта Байден распорядился продолжить режим чрезвычайной ситуации в стране, объявленный в исполнительном приказе относительно Украины, которая предусматривает дальнейшее применение санкций в отношении РоSSии.