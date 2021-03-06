США дали сигнал, что с Коломойским не желательно иметь дело, - Корниенко

Расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится.

Введением санкций в отношении олигарха Игоря Коломойского США дали сигнал всем, кому важны отношения с Вашингоном, что с Коломойским нежелательно иметь дело.

Об этом в комментарии “Радио Свобода” заявил заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

" США сегодня фактически показали, что не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране. Вместе с тем дали знать всем, для кого важны отношения с США , что с Коломойским нежелательно иметь дело", - сказал Корниенко.

По его словам, независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится.

"Это касается и "Приватбанка", и других историй. Офис генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", - добавил заместитель главы фракции "Слуга народа".

"Деолигархизация для президента Зеленского - не пустое слово. Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общим для всех законными правилам", - отметил депутат.

Он также прокомментировал возможность влияния Коломойского на решение фракции и демократические процессы в Украине.

"Что касается влияния на фракцию - я бы больше говорил о влиянии на отдельных народных депутатов. Фракция в целом продолжает принимать конструктивные решения", - подчеркнул Корниенко.