США дали сигнал, что с Коломойским не желательно иметь дело, - Корниенко
Расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится.
Введением санкций в отношении олигарха Игоря Коломойского США дали сигнал всем, кому важны отношения с Вашингоном, что с Коломойским нежелательно иметь дело.
Об этом в комментарии “Радио Свобода” заявил заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.
"США сегодня фактически показали, что не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране. Вместе с тем дали знать всем, для кого важны отношения с США, что с Коломойским нежелательно иметь дело", - сказал Корниенко.
По его словам, независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится.
"Это касается и "Приватбанка", и других историй. Офис генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", - добавил заместитель главы фракции "Слуга народа".
"Деолигархизация для президента Зеленского - не пустое слово. Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общим для всех законными правилам", - отметил депутат.
Он также прокомментировал возможность влияния Коломойского на решение фракции и демократические процессы в Украине.
"Что касается влияния на фракцию - я бы больше говорил о влиянии на отдельных народных депутатов. Фракция в целом продолжает принимать конструктивные решения", - подчеркнул Корниенко.
Напомним, Соединенные Штаты 5 марта внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Этот шаг делает невозможным въезд в США для Коломойского и его ближайших родственников.