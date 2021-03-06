Украина в 2022 году отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси, - Витренко

После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с европейской сетью.

Объединенная энергосистема Украины в 2022 году отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, состоится ее полная синхронизация с энергосистемой ЕС .

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, передает пресс-служба Минэнерго.

"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E", - сказал Витренко во время онлайн-встречи с министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвисом 5 марта.

Объединение энергосистем существенно повысит стабильность и динамическую устойчивость украинской и европейской энергосистем, а энергетическая независимость от РоSSии будет гарантировать безопасность поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.

Синхронизация с ENTSO-E обеспечит также демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры, говорится в сообщении.

Напомним, недовыработку электроэнергии на АЭС и отсутствие складских запасов угля на ТЭС в необходимых объемах привели к резкому подорожанию электроэнергии в феврале.