Беларусь и РоSSия создадут совместные учебные центры для подготовки военных

Речь идет о трех учебно-боевых центрах для совместной подготовки военных.

Министерства обороны Беларуси и РоSSии согласовали создание совместных учебных центров для подготовки военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Такое решение было принято на встрече министра обороны Беларуси Виктора Хренина с роSSийским министром Сергеем Шойгу.

Отмечается, что руководители ведомств договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки: в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.

Шойгу также пригласил белорусских военнослужащих принять участие в армейских международных играх этого года.

Напомним, Совет Европейского Союза прододжил санкции относительно Беларуси до 28 февраля 2022 года.