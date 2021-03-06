Беларусь и РоSSия создадут совместные учебные центры для подготовки военных

Речь идет о трех учебно-боевых центрах для совместной подготовки военных.

Беларусь и РоSSия создадут совместные учебные центры для подготовки военных
Віктор Хренін

Министерства обороны Беларуси и РоSSии согласовали создание совместных учебных центров для подготовки военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Такое решение было принято на встрече министра обороны Беларуси Виктора Хренина с роSSийским министром Сергеем Шойгу.

Отмечается, что руководители ведомств договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки: в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.

Шойгу также пригласил белорусских военнослужащих принять участие в армейских международных играх этого года.

Напомним, Совет Европейского Союза прододжил санкции относительно Беларуси до 28 февраля 2022 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Блок рекламы


Похожие новости
Из 40 тыс. военных на передовой только 7 тыс. дали согласие на вакцинацию, - главный эпидемиолог ВСУИз 40 тыс. военных на передовой только 7 тыс. дали согласие на вакцинацию, - главный эпидемиолог ВСУ
РоSSия должна начать выполнять мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, - МИДРоSSия должна начать выполнять мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, - МИД
РоSSия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - СтолтенбергРоSSия не захватила бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг
На Киевщине бойцы Нацгвардии прошли базовый курс подготовки снайперовНа Киевщине бойцы Нацгвардии прошли базовый курс подготовки снайперов
РоSSия наконец пропустила гуманитарную помощь на оккупированные территории ДонбассаРоSSия наконец пропустила гуманитарную помощь на оккупированные территории Донбасса
Вчера на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военныхВчера на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военных
На Донбассе пожар унес жизни троих украинских военныхНа Донбассе пожар унес жизни троих украинских военных
На границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы и марш на бронетехникеНа границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы и марш на бронетехнике
Саудовская Аравия объявила об "агрессивном плане по увеличению военных расходов"Саудовская Аравия объявила об "агрессивном плане по увеличению военных расходов"
РоSSиянин напал с ножом на украинского пограничника в генконсульстве в Санкт-ПетербургеРоSSиянин напал с ножом на украинского пограничника в генконсульстве в Санкт-Петербурге
Последние новости
Подгружаем последние новости