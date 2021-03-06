У Зеленского прокомментировали санкции США против Коломойского: "Украина должна преодолеть систему, где доминируют олигархи

В Офисе президента отметили, что благодарны международным партнерам за поддержку на этом пути.

У Зеленского прокомментировали санкции США против Коломойского: "Украина должна преодолеть систему, где доминируют олигархи
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали введение санкций США против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщила пресс служба ОП.

"Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Действия президента говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем любой из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что благодарны международным партнерам за поддержку на этом пути.

"Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнес будет развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения. Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильной и по-настоящему независимым государством. Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - отметили в ОП.

Напомним, сегодня госсекретарь США Тони Блинкен объявил о внесении в санкционный список Коломойского и членов его семьи (жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского) из-за причастности к значительным случаям коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 год.

Отмечается, что этот шаг делает невозможным въезд в США для Коломойского и его ближайших родственников.

Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2014 года. В марте 2015-го он ушел в отставку.

В августе прошлого года США обвинили Коломойского в расхищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире. Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства.

Коломойский отрицает обвинения. По его словам, все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке.

В мае 2020-го в Огайо, где расследуются возможные финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

31 декабря прошлого года Минюст США подал иск о конфискации третьего актива Коломойского и Боголюбова, обвинив их в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Кливленде, штат Огайо.

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