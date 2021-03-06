Дело "Крымских диверсантов": политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину

В РоSSии Шаблия приговорили к пяти годам колонии.

Дело "Крымских диверсантов": политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину
Гліб Шаблій
Фото: currenttime.tv

В Украину вернулся политузник Кремля Глеб Шаблий, отбывший полный срок заключения во временно оккупированном Крыму и в РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более четырех лет Кремль незаконно удерживал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири", - написал Кулеба в Twitter.

Глеба Шаблия осудили по так называемому делу "крымских диверсантов".

Напомним, 10 ноября 2016 года в ФСБ РоSSии заявили, что в Севастополе задержали "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко.

21 ноября 2016 года роSSийские СМИ показали лица и назвали имена двух якобы "украинских диверсантов", задержанных в Крыму. Ими оказались Алексей Стогний и Глеб Шаблий. В РоSSии утверждают, что Стогний и Шаблий были связаны с "группой Штибликова".

Шаблия приговорили к пяти годам колонии по ч.1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства) и ч.1 ст. 222.1 УК РоSSии (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства).

В феврале 2020 года Стогний отбыл наказание в роSSийской колонии и вернулся в Украину.

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