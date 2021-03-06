ПророSSийские телеканалы в Украине являются средствами массового уничтожения, - секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что деятельность пророSSийских телеканалов в Украине не имеет никакого отношения к свободе слова. Они выполняют функции не СМИ , а "средств массового уничтожения", распространяя нарративы страны-агрессора.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Действительно должна быть граница (между свободой слова и национальной безопасностью, - ред.). Но здесь должен быть определенный арбитр. Надо понимать, что деятельность некоторых телеканалов не имеет никакого отношения к свободе слова. У них другие заказы, они работают не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения, озвучивают нарративы страны-агрессора и распространяют информацию, которую получают из РоSSийской Федерации", - сказал Данилов.

Он отметил, что Украина будет защищаться от любых попыток влияния на государство извне.

"Надо понимать, что сегодня идет не только горячая война на территории Донецкой и Луганской областей, которую развернула РоSSийская Федерация, а также информационная, не менее опасная для любой страны. Распространение роSSийских нарративов по всему миру - это еще один вызов для многих стран", - сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что к обострению ситуации на востоке Украины имеет прямое отношение РоSSия, таким образом реагирующая на шаги украинской власти.

"Обострение ситуации на востоке Украины является прямым подтверждением того, что РФ имеет прямое отношение к происходящему, что это ее войска, которыми она управляет и которые она направляет на территории Донецкой и Луганской областей", - пояснил Данилов.

Он убежден, что украинская армия готова к сопротивлению стране-агрессору в любой точке.

"А что касается их планов по противодействию нашим активным действиям, то - посмотрим. Мы разрабатываем различные сценарии, и на любые действия РоSSии у нас будет достойный ответ. И не только Президента, СНБО, а всего украинского народа", - отметил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что власть готова к обжалованию в судах решения о прекращении работы телеканалов «112», NewsOne и ZiK. Он напомнил, что эти телеканалы прекратили свою работу не как медийные элементы, а как коммерческие структуры, владельцем которых является лицо, подозреваемое в финансировании терроризма.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Україна", NewsOne і ZIK.

19 февраля СНБО применила санкции против 19 юридических лиц и восьми физических лиц. В этом списке есть Медведчук и его жена Оксана Марченко. Секретарь СНБО Данилов отметил, что санкции в отношении супругов - по статье "финансирование терроризма".

25 февраля стало известно, что сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого". Сообщалось, что запуск телеканала планируется в апреле.

26 февраля команда "каналов Медведчука" начала вещание на "Первом независимом", который отключили через час эфира.

Данилов пообещал "срочные санкции" любому телеканалу, который нарушит законодательство.