С начала суток на Донбассе ранен один военный, состояние его здоровья - тяжелое

В течение суток 5 марта в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования РФ открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а около Авдеевки - из стрелкового оружия.

Неподалеку от Марьинки оккупанты совершили прицельный обстрел позиций ВСУ из снайперского оружия. В результате огнестрельное ранение получил один украинский военный. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья - тяжелое.

"Украинская сторона СЦКК сообщала о грубых нарушениях со стороны роSSийско-оккупационных войск и трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять договоренности", - отметили в штабе.

Напомним, оккупационная власть "ДНР" разрешила боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям ВСУ. Таким образом, боевики больше не пытаются прикрывать свои обстрелы необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима перемирия.