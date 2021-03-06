"Укроборонпром" проверит своего ТОП-менеджера на связи с РоSSией

На время служебного расследования менеджер будет в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей.

"Укроборонпром" проверит своего ТОП-менеджера на связи с Россией
Фото: Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" начал служебное расследование в отношении возможных связей одного из руководителей концерна с роSSийскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Целью расследования, как отмечается, является проверка информации, озвученной 4 марта во время пленарного заседания Верховной Рады Украины. Тогда нардеп от депутатской группы "Довира" Андрей Кот заявил о "явной принадлежности" заместителя генерального директора Укроборонпрома по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к роSSийским спецслужбам и о том, что его деятельность "как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украине ущерб".

"Целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в адрес господина Морозова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время служебного расследования Михаил Морозов будет в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей.

Напомним, ранее НАБУ объявило о завершении расследования по одному из подозреваемых по делу о коррупционной схеме поставки товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

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