Ткаченко: "Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Это такое совпадение"

"Мы пытаемся добиться, чтобы «Культура приготовления украинского борща» была внесена в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что проведение Фестиваля борща 5 марта никак не связано с годовщиной смерти Иосифа Сталина.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Вижу посты в соцсетях, где связали наш Фестиваль борща с годовщиной смерти Сталина. Вспомнили даже об акции, которую устроили украинские эмигранты - владельцы ресторана «1203» в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина раздавали всем желающим бесплатный борщ", - отметил Ткаченко.

"Скажу сразу, Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Конечно, мы знаем об активности и попытках роSSийских пропагандистов переписать историю и заявить, что борщ - это русское блюдо. Но выбранная нами, как организаторами, дата никоим образом не связана с годовщиной смерти диктатора. Такое вот совпадение", - добавил министр культуры.

Ткаченко отметил, что культура - это мягкая сила, и Украине не нужны какие-либо годовщины, чтобы продвигать наши ценности.

"Мы пытаемся добиться, чтобы «Культура приготовления украинского борща» была внесена в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. И для этого устраиваем именно сегодня Всеукраинскую онлайн-презентацию - рекламное мероприятие в рамках подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО", - написал Ткаченко.

Он напомнил, что трансляция мероприятия запланирована на YouTube-канале ОО "Институт культуры Украины" и на Фейбук-странице МКИП. А проводится мероприятие с участием главы организации и известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

Напомним, в декабре прошлого года Минкультуры определило победителя министерского борщ-батла. В одной команде были вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр культуры Александр Ткаченко. Во второй - министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Победу одержала "команда Ткаченко" и их борщ с вишнями.

Сообщалось, что следующим этапом станет подготовка документов для внесения борща в предварительный список элементов нематериального культурного наследия.

Также в декабре инспекторы международного путеводителя из ресторанов "Гид Мишлен", которые прибыли в Москву для исследования русской кухни, приписали к ней украинский борщ. Однако позже по просьбе украинского посольства во Франции Мишлен исправил свой релиз.