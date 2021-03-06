Президента Польши раскритиковали за участие в лыжном чемпионате во время карантина

Президента Польши Анджея Дуду раскритиковали за поездку на лыжный чемпионат в то время, когда в стране продолжает увеличиваться количество больных ковидом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Onet.

Дуда поехал принять участие в благотворительном марафоне на популярном горнолыжном курорте Закопане, что он регулярно делает в течение уже многих лет.

Оппозиционные политики раскритиковали его решение и отмечают, что в этом году такая поездка неуместна.

"Нашему лидеру не хватает последовательности. Говорят, что на выходных, в разгар очередной волны эпидемии господин Дуда поехал ... кататься на лыжах. Браво!", - прокомментировал бывший премьер Польши , ныне депутат Европарламента Марек Белька.

"Господин Дуда снова смазал лыжи. Третья волна для него - не угроза. А для народа? Окей, он же позвонил в Пекин (относительно возможного приобретения китайской вакцины - ред.)", - написал в соцсетях сенатор от "Гражданской платформы" Адам Зейнфельд .

"На дворе то и дело раздаются сирены скорых, вокруг закрывается и банкротится бизнес, люди болеют, многочисленные похороны. А президент этой страны снова катается на лыжах", - возмутился депутат от "Гражданской платформы" Рафал Групинский.

Перед этим последний раз Дуда выбирался на лыжи в середине февраля - через неделю после того, как горнолыжные курорты открылись в рамках ослабления карантина. Тогда в его адрес также посыпалась критика.

Последние три недели в Польше стабильно растет прирост заражений коронавирусом. 5 марта показатели впервые с конца осени приблизились к 16 тысячам.

Напомним, 26 февраля Ивано-Франковская область Украины перешла в "красную зону" из-за новой вспышки коронавируса, который, по оценкам Минздрава, начался именно на горнолыжном курорте "Буковель". Несмотря на это, в "Буковеле" заявили, что курорт продолжит работу во время нового локдауна. Трассы не закрываются, отели также будут работать. Кафе, бары и рестораны работают только на вынос или адресную доставку. Массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы отменены.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский праздновал в Буковели Новый Год.