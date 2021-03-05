Папа Римский с историческим визитом прибыл в Ирак

Впервые за все время глава католической церкви посещает эту страну.

Фото: vaticannews.va

Папа Римский Франциск прибыл в Багдад. Это самая рискованная его поездка с момента избрания в 2012 году и вообще первый визит главы католической церкви в Ирак.

Понтифик отметил, что обязан посетить Ирак, ведь эта страна так долго страдала, пишет Reuters.

В одном самолете вместе с Папой Римским прилетели около 75 журналистов и охрана. Борт приземлился чуть раньше запланированного времени. Ирак по случаю визита понтифика усилил меры безопасности.

"Я рад снова совершить поездку", - отметил Франциск, намекнув на ограничение в путешествиях из-за коронавируса.

Визит в Ирак - его первый выезд за пределы Италии с ноября 2019 года. Планируется, что Франциск будет находиться в Ираке четыре дня.

"Это символическая поездка и это долг перед страной, страдавшей столько лет", - добавил он.

Папа Римский посетит несколько городов и проведет мессу в багдадской церкви. Франциск встретится в Багдаде с премьер-министром Мустафой Аль-Казыми. Первое публичное мероприятие понтифика будет посвящено гражданскому обществу, сообщают Vatikan News.

Завтра он отправится в города Наджаф и Ур, после чего снова вернется в Багдад. На третий день запланированы визиты в Эрбиль, Мосул и Каракош. На четвертый день Папа Римский улетит в Рим из Багдада.

Напомним, что 31 мая Папа Римский Франциск впервые с начала марта, когда в Ватикане были введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса, обратился к верующим с традиционной проповедью из окна Апостольского дворца в Ватикане. Все мероприятия с участием понтифика от начала пандемии ковида проходят со значительными ограничениями.

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