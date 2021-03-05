Санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов рассмотрит СНБО, - Гончаренко

Санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов рассмотрят в Совете национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в ответе на запрос народного депутата Алексея Гончаренко о введении таких санкций.

"Пришел ответ от главы Офиса Президента о том, что мой запрос о введении санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими доходами поддерживают режим Лукашенко, передан в СНБО", - сообщил народный депутат в своем телеграм-канале.

"Это хорошие новости, ведь, например, большое количество белорусских бизнесменов и топ-чиновников до сих пор находятся не под санкциями. Я уже писал, что есть такой Николай Воробей, против которого введены санкции ЕС . Он является «кошельком» Лукашенко, но вместе с тем именно Николай Воробей владеет ПрикарпатЗападтранс. Это компания, которой пользовался Медведчук и которая владела печально известной трубой Медведчука. То есть, по сути, кроме того, что Воробей является «кошельком» Лукашенко, он и является «кошельком» Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Козак держат большие суммы в банке Воробья", - пояснил Гончаренко.

Он выразил надежду, что СНБО как можно скорее введет "санкции против врагов Украины и Беларуси".

Напомним, в конце декабря Нацбанк отказал белорусскому бизнесмену в покупке "БТА банка". Отмечалось, что такое решение было принято в связи с тем, что "деловая репутация заявителя не является безупречной". Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Воробей был отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные санкции.

19 февраля СНБО принял решение о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц, в том числе и на участки нефтетрубопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая", которые проходят по территории Украины и были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком.

После хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта" АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".