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2021-03-05
Около Марьинки ранен украинский боец
РоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ.
Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов роSSийскими войсками украинских позиций в районе Марьинки получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Отмечается, что раненому бойцу оказана медицинская помощь.
"Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупационная власть "ДНР" разрешила боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям ВСУ. Таким образом, боевики больше не пытаются прикрывать свои обстрелы необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима перемирия.