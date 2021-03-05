Около Марьинки ранен украинский боец

РоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ.

Около Марьинки ранен украинский боец

Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов роSSийскими войсками украинских позиций в районе Марьинки получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Отмечается, что раненому бойцу оказана медицинская помощь.

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационная власть "ДНР" разрешила боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям ВСУ. Таким образом, боевики больше не пытаются прикрывать свои обстрелы необходимостью ведения ответного огня и фактически выходят из режима перемирия.

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