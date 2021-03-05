Послы "Большой семерки" призвали съезд судей отложить назначения в ВСП и КСУ

Назначения рекомендуют отложить "до установления прозрачных процессов отбора, заслуживающих доверия".

Послы "Большой семерки" призвали съезд судей отложить назначения в ВСП и КСУ
Фото: yuzle.com

Послы стран "Большой семерки" призвали съезд судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия и Конституционный Суд до утверждения новых процессов их отбора.

Об этом говорится в сообщении в Twitter послов G7.

"Послы призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный Суд до установления прозрачных процессов отбора, заслуживающих доверия", - отмечается в сообщении.

Послы G7 провели в пятницу, 5 марта, встречу с руководством Верховного Суда Украины и Совета судей и "отметили стремление G7 помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит объективное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев" .

"Важнейшей частью всесторонней реформы, включающей реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добропорядочности, этичности и квалифицированности кадров, получающих назначения в судебной системе", - отмечают послы "Большой семерки".

Напомним, 9-11 марта в Киеве состоится XVIII съезд судей Украины. Очередной съезд судей, на котором должны были назначить судью КСУ, был запланирован на начало апреля 2020 года. Его проведение отложили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и введенным в Украине карантином.

Впоследствии проведение съезда было перенесено на конец февраля 2021-го.

Согласно Конституции, съезд судей Украины назначает 6 судей КСУ из 18. Сейчас одно из мест в КСУ по этой квоте остается вакантным.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Блок рекламы


Похожие новости
Место проведения съезда судей Украины перенесли после письма АваковаМесто проведения съезда судей Украины перенесли после письма Авакова
Рада получила документы для назначения выборов мэра Харькова, - КачураРада получила документы для назначения выборов мэра Харькова, - Качура
Нардепы приняли за основу восстановление Высшей квалификационной комиссии судейНардепы приняли за основу восстановление Высшей квалификационной комиссии судей
"Слуга народа" проведет съезд 13 марта"Слуга народа" проведет съезд 13 марта
Послы ЕС утвердили санкции против РоSSии из-за приговора НавальномуПослы ЕС утвердили санкции против РоSSии из-за приговора Навальному
В Конгрессе США призвали Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеВ Конгрессе США призвали Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору судей ЕСПЧ от УкраиныЗеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору судей ЕСПЧ от Украины
ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении трех судей ВАКСВСП открыл дисциплинарное дело в отношении трех судей ВАКС
В Сенате США призвали Байдена заблокировать строительство "Северного потока-2"В Сенате США призвали Байдена заблокировать строительство "Северного потока-2"
США призвали другие страны присоединиться к Крымской платформеСША призвали другие страны присоединиться к Крымской платформе
Последние новости
Подгружаем последние новости