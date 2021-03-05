Послы "Большой семерки" призвали съезд судей отложить назначения в ВСП и КСУ

Послы стран "Большой семерки" призвали съезд судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия и Конституционный Суд до утверждения новых процессов их отбора.

Об этом говорится в сообщении в Twitter послов G7.

"Послы призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный Суд до установления прозрачных процессов отбора, заслуживающих доверия", - отмечается в сообщении.

Послы G7 провели в пятницу, 5 марта, встречу с руководством Верховного Суда Украины и Совета судей и "отметили стремление G7 помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит объективное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев" .

"Важнейшей частью всесторонней реформы, включающей реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добропорядочности, этичности и квалифицированности кадров, получающих назначения в судебной системе", - отмечают послы "Большой семерки".

Напомним, 9-11 марта в Киеве состоится XVIII съезд судей Украины. Очередной съезд судей, на котором должны были назначить судью КСУ, был запланирован на начало апреля 2020 года. Его проведение отложили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и введенным в Украине карантином.

Впоследствии проведение съезда было перенесено на конец февраля 2021-го.

Согласно Конституции, съезд судей Украины назначает 6 судей КСУ из 18. Сейчас одно из мест в КСУ по этой квоте остается вакантным.