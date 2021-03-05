"Слуга народа" остается лидером в парламентском рейтинге партий, - соцопрос

"Евросолидарность" и "ОПЗЖ" разделяют десятые доли процента.

"Слуга народа" остается лидером в парламентском рейтинге партий, - соцопрос
Фото: facebook/Слуга Народу

Лидером электоральных симпатий украинцев остается партия "Слуга народа". За нее готовы отдать голоса 19,5% украинцев. Далее в парламентском рейтинге с разницей в десятые доли процента идут партии "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта.

Ниже приведены данные в процентах среди тех, кто определился с выбором и пошел бы на голосование.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать - 14,7%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,3%, партию "Батькивщина" - 12,3%, партию "Сила и честь" - 5,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана"- 5,3%, Радикальную партию - 5,0%, партию Евгения Мураева "Наши" - 4,0%, партию "Голос" - 3,1%, партию Шария - 3,1%, "За будущее" - 3,0%, партию "Свобода" - 2,8%, партию "УДАР" - 2,7%, "Народный фронт" - 1,9%.

В опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, в феврале "Евросолидарность" обогнала ОПЗЖ в рейтинге партий. За "ЕС" тогда готовы были голосовать 16,2% опрошенных против 14,2% за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Как и в марте, больше всего украинцев поддерживали партию "Слуга народа" - 19,7%.

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