Порошенко передал три кислородных концентратора черновицкой больнице, пострадавшей от пожара

В больнице лечат больных Covid-19.

Порошенко передал три кислородных концентратора черновицкой больнице, пострадавшей от пожара

Три кислородных концентратора получит Черновицкая городская больница №1, где 27 февраля произошел пожар и погибли двое пациентов. Больница оказывает помощь больным Covid-19. Об этом написал в Facebook экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Сегодня мы в центральном офисе «Европейской Солидарности» отгружаем концентраторы в Черновицкую городскую больницу №1. 27 февраля в Черновцах случилась большая беда. Вспыхнул пожар в больнице №1, где, в частности, лечат больных Covid-19. Два человека погибли в результате пожара, сгорело медицинское оборудование, пациентов пришлось эвакуировать», - напомнил Порошенко.

При этом лидер «Европейской Солидарности» заметил, что заболеваемость уже превышает 10 тысяч в сутки, а количество госпитализаций в течение суток составляет несколько тысяч.

«Во многих областях мест в больницах нет. Люди лежат в коридорах без кислорода, и ситуация критическая. Конечно, мы не можем остаться в стороне. На прошлой неделе мы привезли кислородные концентраторы в Яремче и Надворную, а сегодня они отправляются и в Черновцы», - отмечает Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечили медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Всего у Порошенко потратили на благотворительную помощь 120 млн гривен.

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