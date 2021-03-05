Кулеба анонсировал открытие новых посольств и консульств Украины

МИД обещает заботиться о зарубежных украинцах, укреплять их связи с Украиной.

Кулеба анонсировал открытие новых посольств и консульств Украины
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже начала работу по открытию новых посольств и консульств в мире.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга 5 марта.

"Будет создано посольство Украины в Республике Гана. Это соответствует нашему курсу на постепенное укрепление позиций Украины в Африке", - заявил министр.

Также, по его словам, будет открыто посольство Украины в Республике Филиппины.

"Страна очень сложная, с ней нужно работать, чтобы она благосклонно относились к украинским инициативам в международных организациях, прежде всего ООН. Кроме того, мы пошли в Филиппины, так как видим большой интерес украинского бизнеса в торговле с этой страной", - отметил он.

Кроме того, Кулеба сообщил о создании или реорганизации посольств и консульств в других странах.

"В полноценное посольство будет преобразовано посольство Украины в Чили. Сейчас это отделение другого посольства. Таким образом мы увеличим наше присутствие в Латинской Америке. Будет создано Генеральное консульство Украины в городе Мумбаи (Индия). Это огромный бизнес-центр, там тоже есть огромные возможности для украинского бизнеса, для привлечения инвестиций в Украину. Долгожданное Генконсульство во Вроцлаве (Республика Польша) - уже начали его формирование. Туда мы идем для того, чтобы еще эффективнее и лучше помочь украинским гражданам, которые работают, учатся или проживают в Польше. И такое же долгожданное консульство в Сигету-Мармацией (Румыния), которое тоже уже создается. Этот город - столица украинства в Румынии. Я остаюсь предан принципу: заботиться о зарубежных украинцах, укреплять их связи с Украиной", - сказал глава МИД.

Он отметил, что новые представительства - это новые дополнительные возможности по защите интересов украинского государства, украинского бизнеса и граждан.

"Я обещаю как министр, что эти учреждения будут быстро созданы, что мы назначим туда профессиональных людей", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в конце декабря глава МИД Дмитрий Кулеба объявил топ приоритетов дипломатии на следующий год, один из них - усиление связей с Африкой.

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