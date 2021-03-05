Миссия МВФ может вернуться в Украину в апреле, после отмены ограничений цены на газ

Миссия Международного валютного фонда может вернуться в Украину в апреле, после прекращения действия установленной правительством предельной цены на газ для населения.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил "Суспільному".

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу, и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", - отметил Корниенко.

По его словам, регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине, "также их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".

Аналогичную информацию вчера на пресс-конференции привел премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что принятие законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро является одним из ключевых пунктов среди вопросов Международного валютного фонда в Украине. Еще два вопроса - закон о Высшем совете правосудия и усилении ответственности за ложь в декларациях.

Шмыгаль также сообщил, что Украина пока не ведет переговоров о продлении программы МВФ или новых программах. Работать в этом направлении планируют после получения второго транша.

13 февраля миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято. Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.