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2021-03-05
Степанов рассказал, когда COVID-вакцины появятся на коммерческом рынке
"Все производители законтрактованы до конца года только с правительствами".
Фото: Макс Требухов
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени.
Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".
"Я уверен, что на коммерческом рынке вакцина, исходя из наших переговоров с производителями, ранее лета-осени вакцины просто не появятся. Все производители законтрактованы до конца года только с правительствами, у них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки", - сказал Степанов.
Напомним, по состоянию на 3 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через портал и приложение "Дия" и через контакт-центр МОЗ записались 100 тысяч украинцев.