Степанов рассказал, когда COVID-вакцины появятся на коммерческом рынке

"Все производители законтрактованы до конца года только с правительствами".

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что на коммерческом рынке вакцина, исходя из наших переговоров с производителями, ранее лета-осени вакцины просто не появятся. Все производители законтрактованы до конца года только с правительствами, у них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки", - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на 3 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через портал и приложение "Дия" и через контакт-центр МОЗ записались 100 тысяч украинцев.