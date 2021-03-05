ЕС обнародовал решение об исключении Табачника и Арбузова из санкционного списка

Виктора Януковича и еще семерых чиновников времена его президентства оставили под санкциями еще на год.

Совет Европейского Союза исключил из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, к которым ЕС применил санкции в виде замораживания активов за незаконное присвоение государственных средств.

Согласно решению, обнародованному в Официальном журнале ЕС , санкции сняты с экс-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника, передает "Интерфакс-Украина".

Итак, до 6 марта 2022 года под санкциями остались экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Как сообщалось, Совет ЕС принял решение продлить санкции в четверг, 4 марта.

Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события в Украине. Сначала в списке было 18 человек. Многие из них решение ЕС о санкциях оспаривали в Европейском суде, выигрывая дела.

В 2020 году из-под санкций вывели экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.