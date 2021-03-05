ЕС обнародовал решение об исключении Табачника и Арбузова из санкционного списка

Виктора Януковича и еще семерых чиновников времена его президентства оставили под санкциями еще на год.

ЕС обнародовал решение об исключении Табачника и Арбузова из санкционного списка
Фото: donbass.ua

Совет Европейского Союза исключил из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, к которым ЕС применил санкции в виде замораживания активов за незаконное присвоение государственных средств.

Согласно решению, обнародованному в Официальном журнале ЕС, санкции сняты с экс-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника, передает "Интерфакс-Украина".

Итак, до 6 марта 2022 года под санкциями остались экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Как сообщалось, Совет ЕС принял решение продлить санкции в четверг, 4 марта.

Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события в Украине. Сначала в списке было 18 человек. Многие из них решение ЕС о санкциях оспаривали в Европейском суде, выигрывая дела.

В 2020 году из-под санкций вывели экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Вблизи Пищевика погиб украинский военныйВблизи Пищевика погиб украинский военный
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве
Евросоюз снял санкции с Арбузова и Табачника - журналистЕвросоюз снял санкции с Арбузова и Табачника - журналист
Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях в отношении 10 чиновников времен ЯнуковичаЗеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях в отношении 10 чиновников времен Януковича
Зеленский ввел в действие решение СНБО о "трубе Медведчука"Зеленский ввел в действие решение СНБО о "трубе Медведчука"
ВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи ВовкаВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи Вовка
Кулеба и Ткаченко обнародовали заявление в поддержку журналистов в БеларусиКулеба и Ткаченко обнародовали заявление в поддержку журналистов в Беларуси
Корниенко о списках на выборах: неделю вместе с помощниками Ермака вручную модерировалКорниенко о списках на выборах: неделю вместе с помощниками Ермака вручную модерировал
Институт нацпамяти прокомментировал решение о проспекте Бандеры: "Активность ОАСК удивляет"Институт нацпамяти прокомментировал решение о проспекте Бандеры: "Активность ОАСК удивляет"
ОАСК отменил решение о переименовании проспекта в Киеве в честь Бандеры (обновлено)ОАСК отменил решение о переименовании проспекта в Киеве в честь Бандеры (обновлено)
ЕС может снять санкции с Арбузова, Клименко, Табачника и сына ЯнуковичаЕС может снять санкции с Арбузова, Клименко, Табачника и сына Януковича
Последние новости
Подгружаем последние новости